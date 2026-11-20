पौड़ी। नाबालिग को स्कूटी चलाने देने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में अदालत ने पिता को दोषमुक्त करार दिया। सिविल जज (सी.डि)/एसीजेएम पौड़ी अमित भट्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया।अभियोजन के अनुसार 2 अगस्त 2025 को पौड़ी थाना तिराहे के पास चेकिंग के दौरान एक किशोर स्कूटी चला रहा था। किशोर के पास वाहन के आवश्यक कागजात भी नहीं थे। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत ई-चालान करते हुए वाहन सीज किया और चालानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एसआई को गवाह के रूप पेश किया गया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान नाबालिग को स्कूटी चलाते पकड़ा गया था और वाहन सीज किया था। हालांकि अदालत में उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूटी के स्वामी नाबालिग के पिता नहीं थे। मामले में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो या फोटो साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अभियोजन पक्ष इन तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त किया। संवाद