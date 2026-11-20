विज्ञापन

श्रीनगर। एक राइंका में आठ छात्रों को मुर्गा बनाकर पीटने और शारीरिक दंड देने वालों के खिलाफ जांच की मांग आरटीई कार्यकर्ता कुशलानाथ ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष और शिक्षामंत्री से की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित शिक्षक, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष और शिक्षामंत्री को भेजे ज्ञापन में कुशलानाथ ने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि एक जीआईसी में प्रार्थना सभा में विलंब से पहुंचने के कारण विद्यालय के आठ छात्रों को शारीरिक दंड दिया गया। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संवाद