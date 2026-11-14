कोटद्वार: घास काट रही महिला पर दो भालुओं ने हमला कर किया बुरी तरह जख्मी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

दुगड्डा विकासखंड के घाड़ क्षेत्र के अंतर्गत चरेख गांव में शनिवार को भालुओं के हमले में एक महिला की मौत हो गई। महिला गांव के पास अन्य महिलाओं के साथ घास काट रही थी, तभी अचानक दो भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीण उसे उपचार के लिए कोटद्वार अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

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