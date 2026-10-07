Nainital News: मौसम बदला, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

बीती रात हुई बारिश के बाद मंगलवार को हल्द्वानी समेत कुमाऊं के कई इलाकों में मौसम बदला रहा। हल्द्वानी में दोपहर तक बादल छाए रहे और बाद में हल्की धूप निकली लेकिन हवा के कारण अधिकतम तापमान तीन डिग्री गिरकर 29.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।नैनीताल में सुबह से ही घने बादल और कोहरा छाया रहा। बारिश की संभावना के बीच शहर में दृश्यता कम रही और पैदल राहगीर व बाइक सवार भीगते नजर आए। करीब चार बजे बाद बादल छंटे और कुछ देर हल्की धूप निकली। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 24 घंटे में अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। संवादशुरुआती ठंड और हल्का कोहरा कर रहा बच्चों को बीमारनैनीताल। मौसम में बदलाव और सुबह-शाम बढ़ी ठंड के साथ हल्के कोहरे का असर अब बच्चों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। बीडी पांडे अस्पताल में इन दिनों बच्चों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में प्रतिदिन करीब 50 से 60 बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकतर बच्चे सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और सांस संबंधी दिक्कतों से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव खर्कवाल ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों को ठंड से बचाने के साथ ही उनकी दिनचर्या और खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि सुबह और शाम के समय बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं तथा ठंडी हवा और कोहरे के सीधे संपर्क से बचाएं। ब