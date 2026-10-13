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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Two wagons of a goods train derailed at Haldi station; rail traffic disrupted for 6 hours.

Nainital News: हल्दी स्टेशन पर मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी, 6 घंटे ठप रहा रेल यातायात

Tue, 13 Oct 2026 12:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 13 Oct 2026 12:10 AM IST
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Two wagons of a goods train derailed at Haldi station; rail traffic disrupted for 6 hours.
लालकुआं। लालकुआं-दिल्ली रेल मार्ग स्थित हल्दी रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे बड़ा हादसा हो गया। शंटिंग के दौरान मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस मार्ग पर रेल यातायात करीब छह घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। इसके चलते गरीब रथ और शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई।
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हादसे के बाद जम्मू से काठगोदाम आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस को रुद्रपुर स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। ट्रेन में फंसे यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने तत्काल सात बसों का प्रबंध कर उन्हें लालकुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम भिजवाया गया।
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वहीं काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बजाय दो घंटे की देरी से शाम 5 बजे रवाना हो सकी।
घटना की सूचना पर इज्जतनगर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। युद्धस्तर पर चले राहत व बचाव कार्य के बाद शाम करीब 5 बजे बेपटरी हुए डिब्बों को ट्रैक पर लाकर रेल यातायात बहाल किया गया। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि रेलवे की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया।
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