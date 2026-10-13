Nainital News: मंदिरों के लिए माता की चुनरी और पोशाक बना रहीं महिलाएं

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ज्योति और उनकी टीम कालीचौड़, महालक्ष्मी, शीतला देवी, शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों के लिए माता की चुनरी और लहंगे तैयार करती हैं। इन पर आकर्षक डिजाइन और कढ़ाई का काम किया जाता है। चुनरी और पोशाक की कीमत 20 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक है। इसके अलावा टीम गरबा और डांडिया के लिए भी परिधान तैयार करती है। विज्ञापन



ज्योति और उनकी टीम कालीचौड़, महालक्ष्मी, शीतला देवी, शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों के लिए माता की चुनरी और लहंगे तैयार करती हैं। इन पर आकर्षक डिजाइन और कढ़ाई का काम किया जाता है। चुनरी और पोशाक की कीमत 20 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक है। इसके अलावा टीम गरबा और डांडिया के लिए भी परिधान तैयार करती है।

हल्द्वानी। माता के मंदिरों के लिए चुनरी और पोशाक तैयार करने में हल्द्वानी की महिलाएं भी योगदान दे रही हैं। ज्योति छह महिलाओं के साथ पिछले 12 साल से इस काम में जुटी हैं। उनके यहां तैयार होने वाली चुनरी और पोशाक की मांग हल्द्वानी के अलावा दिल्ली, कानपुर और नागपुर तक है।