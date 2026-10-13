Nainital News: शताब्दी एक्सप्रेस दो घंटा देरी से रवाना, गरीब रथ फंसने से कानपुर वाली गाड़ी लेट

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रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को सुबह 11:30 बजे पंतनगर के हल्दी रेलवे स्टेशन पर शटिंग के दौरान मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इससे लालकुआं-काठगोदाम रेल मार्ग ब्लॉक हो गया। दोपहर 1:40 बजे काठगोदाम पहुंचने वाले जम्मू गरीब रथ को रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया। दोपहर 3:15 बजे तक मार्ग दुरुस्त न होने के कारण काठगोदाम से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 5:15 बजे रवाना हो सकी।450 रेल यात्रियों को बसों से भेजापूर्वाेत्तर रेलवे इज्जतनगर के पीआरओ ने बताया कि जम्मू से चलकर काठगोदाम जा रहे गरीब रथ में करीब 450 यात्री सवार थे। लंबे समय से रेल मार्ग सुचारु न होने पर स्टेशन पर ही निजी बसें बुलाई गईं। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बसों से उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया गया ताकि वे बस या अन्य साधन पकड़कर घर जा सकें।