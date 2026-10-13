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Nainital News: शिमला-कुरैया सड़क का पुनर्निर्माण शुरू

Tue, 13 Oct 2026 12:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 13 Oct 2026 12:20 AM IST
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Reconstruction of the Shimla-Kuraiya road begins.
किच्छा। शिमला-कुरैया मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य का सोमवार को शुभारंभ किया गया। 19 करोड़, 40 लाख, 62 हजार की लागत से 8.885 किमी लंबे इस मार्ग का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व में कर चुके हैं। विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और क्षेत्रवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। वहां पालिकाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, दलजीत खुराना, हरविंदर मोंटी, वीरेंद्र गंभीर, जीत सिंह, तीरथ मुंजाल, प्रमोद गोयल, मंदीप सिंह, राजेंद्र प्रधान, लक्ष्मण बांगा, विशाल छाबड़ा, हरीश बांगा, पंकज बांगा, ऋतिक खुराना, सतवंत कामरा, नरेश खुराना आदि थे। संवाद
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