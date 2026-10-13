Nainital News: ग्लोबल अवार्ड में रनरअप रहा यूओयू के छात्र का इकोरूट्स मॉडल

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हरप्रीत का मॉडल नैनीताल-मसूरी जैसे भीड़ वाले स्थलों से दबाव घटाकर पर्यटकों को ग्रामीण और अनदेखे स्थलों की ओर मोड़ने पर केंद्रित है। इसमें होमस्टे को बढ़ावा देने का प्लान है। परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है डिजिटल ग्रीन प्वाइंट्स सिस्टम। इसमें होमस्टे में रुकने, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और ई-ट्रांसपोर्ट अपनाने पर टूरिस्ट को पॉइंट मिलेंगे, जिसे लोकल हैंडीक्राफ्ट, जैविक उत्पाद और भविष्य की यात्रा में छूट के लिए भुनाया जा सकेगा। हरप्रीत के अनुसार, इससे कार्बन फुटप्रिंट 30 प्रतिशत तक घटेगा गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण होगा। कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, विद्याशाखा निदेशक प्रो. एमएम जोशी और समन्वयक डॉ. अखिलेश सिंह ने छात्र को बधाई दी है।