Nainital News: हल्दूचौड़ में तीन दिनी भव्य श्रीकृष्ण जन्मोत्सव तीन सितंबर से
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:54 AM IST
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हल्दूचौड़ (नैनीताल)। गोधाम हल्दूचौड़ परमा में भव्य तीन दिवसीय कृष्ण जन्मोत्सव तीन सितंबर से शुरू होगा। गोधाम संस्थापक रामेश्वर दास ने बताया कि तीन सितंबर को गोधाम से हल्दूचौड़ हाईवे तक शोभायात्रा निकाली जाएगी। चार सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और पांच सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से गोवंश की सेवा में मनोयोग से जुटने का आह्वान किया। संवाद
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