Nainital News: नैनीताल में बसों ने लगाए अतिरिक्त फेरे

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नैनीताल। रक्षाबंधन पर नैनीताल रोडवेज स्टेशन पर महिलाओं की भारी भीड़ रही। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए घोषित दो दिवसीय (28 और 29 अगस्त) निशुल्क बस यात्रा सुविधा के कारण बस स्टेशन पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। स्टेशन के बुकिंग क्लर्क राकेश कुमार ने बताया कि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की 32 बसों ने एक-एक फेरा अतिरिक्त लगाया। जहां पहले बसें रोजाना दो चक्कर लगाती थीं वहीं शुक्रवार को इन गाड़ियों ने तीन-तीन फेरे लगाए। नैनीताल से हल्द्वानी और भवाली रूट पर बसों को लगातार बिना रुके दौड़ाया गया। संवाद