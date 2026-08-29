Nainital News: रूसी बाईपास पर पैरापिट से टकराई अनियंत्रित स्कूटी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:55 AM IST
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नैनीताल। खुर्पाताल क्षेत्र निवासी अभिलाष शुक्रवार को अपनी स्कूटी से रूसी बाईपास होते हुए घर जा रहा था। इसी दौरान अचानक स्कूटी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पैरापिट से जा टकराई। हादसे में युवक चोटिल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को बीडी पांडे जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी पीएमएस डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल ने बताया कि युवक को अस्पताल में उपचार दिया गया। हालत सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई। संवाद
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