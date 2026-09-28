Nainital News: बारिश के साथ-साथ जाम से भी जूझे सैलानी

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रविवार को पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश का असर भी यातायात पर दिखाई दिया। बारिश के चलते पर्वतीय मार्गों पर कई जगह सड़कें बंद होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मार्ग बंद होने की वजह से वैकल्पिक रास्तों और खुले मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया जिसका असर रानीबाग-काठगोदाम मार्ग पर भी देखने को मिला। रानीबाग से काठगोदाम की तरफ आने-जाने वाले मार्ग पर पर्यटक वाहनों के साथ स्थानीय लोगों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। लगातार बारिश के बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई जगह वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े।वर्जनवीकेंड को ध्यान में रखते हुए पहले ही पुलिस व ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। वीकेंड की वजह से वाहनों का दबाव अधिक था। कुछ मार्गों पर बोल्डर गिरने की वजह से भी जाम की स्थिति बनी। हालांकि कर्मी लगातार यातायात व्यवस्था को सुचारू कराते रहे। - डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी ट्रैफिक, नैनीताल