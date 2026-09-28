Nainital News: शेर का डांडा की छह सड़कें दुरुस्त होंगी

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नैनीताल शहर में 19 करोड़ रुपये से आंतरिक सड़कों का सुधार किया जा रहा है। इसमें से 6.5 व 6.5 की दो एवं सात करोड़ की तीसरी निविदा की जा चुकी है। अब तक अयारपाटा, सैनिक स्कूल, बिड़ला मार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर कार्य किया जा चुका है। स्नो व्यू वार्ड की आंतरिक सड़कों को भी ठीक किया जा चुका है। बरसात के चलते शेर का डांडा क्षेत्र की छह सड़कों का कार्य रोक दिया गया था। अवर अभियंता गणेश सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि बारिश रुकने पर क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार एवं सीसी मार्ग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। संवाद