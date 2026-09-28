Nainital News: टमाटर, मक्का और आलू की फसल को नुकसान

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सब्जी कारोबार प्रभावित

हल्द्वानी। दो दिनों से हो रही बारिश ने सब्जी कारोबार की रफ्तार थाम दी है। पहाड़ को जाने वाली सब्जियों की आपूर्ति और आवक प्रभावित होने से मंडी व्यापार 40 से 50 फीसदी तक प्रभावित हुआ है। सब्जी व्यापारी जीवन कार्की ने बताया कि नवीन मंडी में सब्जियों की आवक घटकर करीब आधी रह गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी नहीं पहुंचने और फुटकर व हाट बाजार बंद होने से बिक्री में करीब 50 फीसदी की कमी आई है। इससे मंडी में 20 से 30 फीसदी तक सब्जियां खराब हो रही हैं। आलू आढ़ती संतोष केसरवानी ने बताया कि आवक बंद होने से उनकी कीमतें बढ़ी हैं। दो दिन पहले 18-20 रुपए प्रति किलो थोक से बिकने वाला पहाड़ी आलू अभी 25 से 30 के बीच बिक रहा है। संवाद विज्ञापन

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सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि फसलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने की स्थिति में इसे गंभीर क्षति की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि, अभी तक की स्थिति में इतने बड़े नुकसान की आशंका नजर नहीं आ रही है। जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - संयुक्त कृषि निदेशक अभय सक्सेना सब्जी कारोबार प्रभावितहल्द्वानी। दो दिनों से हो रही बारिश ने सब्जी कारोबार की रफ्तार थाम दी है। पहाड़ को जाने वाली सब्जियों की आपूर्ति और आवक प्रभावित होने से मंडी व्यापार 40 से 50 फीसदी तक प्रभावित हुआ है। सब्जी व्यापारी जीवन कार्की ने बताया कि नवीन मंडी में सब्जियों की आवक घटकर करीब आधी रह गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी नहीं पहुंचने और फुटकर व हाट बाजार बंद होने से बिक्री में करीब 50 फीसदी की कमी आई है। इससे मंडी में 20 से 30 फीसदी तक सब्जियां खराब हो रही हैं। आलू आढ़ती संतोष केसरवानी ने बताया कि आवक बंद होने से उनकी कीमतें बढ़ी हैं। दो दिन पहले 18-20 रुपए प्रति किलो थोक से बिकने वाला पहाड़ी आलू अभी 25 से 30 के बीच बिक रहा है। संवादसभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि फसलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने की स्थिति में इसे गंभीर क्षति की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि, अभी तक की स्थिति में इतने बड़े नुकसान की आशंका नजर नहीं आ रही है। जिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - संयुक्त कृषि निदेशक अभय सक्सेना

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हल्द्वानी/भीमताल। दो दिनों से हो रही बारिश ने क्षेत्र में कृषि कार्यों को प्रभावित किया है। इसके चलते सरसों सहित अन्य कृषि उत्पादों की बोआई का समय करीब 15 से 20 दिन पिछड़ गया है। किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने बताया कि खेतों में जलभराव की स्थिति बनने से टमाटर और मक्का की फसल को भी क्षति पहुंची है। धान का फूल गिर जाने से पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। इधर, पहाड़ी क्षेत्र के किसान बारिश के चलते खेतों में लगी आलू की फसलों को नुकसान होने से परेशान हैं। कृषि विभाग ने सभी जिलों में बारिश से फसलों को हुए संभावित नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।