Nainital News: डीएसबी परिसर में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला

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नैनीताल। डीएसबी परिसर में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अध्यक्ष पद पर अब एबीवीपी और दो निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुभम कुमार को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी तरफ, भानु प्रताप सिंह चौहान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। तीसरे चेहरे के रूप में हिमांशु आर्या ने भी निर्दलीय पर्चा भरकर अध्यक्ष पद की जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। परिसर में सोमवार को प्रत्याशियों की आम सभा आयोजित होगी। छात्र संघ चुनाव 29 सितंबर को होगा। संवाद