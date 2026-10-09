हल्द्वानी शहर की सड़कें जख्मी: कराह रहे लोग, छह दिन में खत्म हो जाएगी सड़कों की हालत सुधारने की समय सीमा

हल्द्वानी शहर में सड़कों की खोदाई का क्रम जारी है और गड्ढों में तब्दील हो चुके मार्ग चलने लायक नहीं रह गए हैं। 30 से 35 किमी सड़कें बदहाल पड़ी हैं। कालाढूंगी रोड का हाल सबसे बुरा है। इस स्टेट हाइवे में मुखानी से ऊंचापुल तक बीचोबींच बने गड्ढे कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। रातबेरात यहां से गुजरने वाले अक्सर चोटिल हो रहे हैं।भीड़भाड़ वाले इलाकों में यह परेशानी लंबे समय से बरकरार है। शहर में कार्यदायी संस्था लोनिवि, यूयूएसडीए और पेयजल निगम की ओर से पेयजल, सीवरेज और सड़कों के पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है।

तय समय में नहीं कर पाए काम

जिस वार्ड की गली या कालोनी में निर्माण की अवधि 14 महीने थी वहां काम 19 महीने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। वार्ड-50 मुखानी के शिवपुरम कालोनी में इन दिनों सीवरेज के बाद सीसी सड़क बनाई जा रही है। करीब 300 मीटर लंबी इस सड़क को एक ओर से बंद कर दिया गया। इसके कारण 50 से अधिक की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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सीएम के आदेश का नहीं दिखा असर

शहर के रामपुर रोड, बरेली रोड, नैनीताल रोड समेत गली-मोहल्लों की सड़कों में गड्ढों की भरमार है। ऐसे में मुख्यमंत्री के 15 अक्तूबर तक सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश भी हवाहवाई होते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल गड्ढे भरने में कोई विभाग दिलचस्पी लेता नहीं दिखाई दे रहा है।

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यहां सड़कें है बदहाल-

1. पेयजल निगम की ओर से रानीबाग, हरिपुर कर्नल वार्ड, बाजार, राजपुरा, नवाबी रोड, इंदिरानगर, हिमालया फार्म में सीवेरज कार्य के चलते सड़कें बदहाल पड़ी हैं।

2. लोनिवि की ओर से लालकुआं, फतेहपुर-बसानी मार्ग समेत स्टेट हाइवे पर काम कराया जा रहा है लेकिन तीन यह बंद रहा।

3. यूयूएसडीए की ओर से मुखानी, पीलीकोठी, दमुवाढूंगा में सीवरेज और सड़क का काम किया जा रहा है। वार्ड-50 में सेप्टिक टैंक सड़क पर होने से सीवरेज कार्य ठप है।



लोगों की परेशानी, उन्हीं की जुबानी