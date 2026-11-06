नैनीताल में स्कूटी सवार किशोरी से छेड़छाड़: लिफ्ट लेकर अश्लील हरकतें, कई धाराओं में केस दर्ज; आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल के मंगोली चौकी क्षेत्र में स्कूटी सवार 17 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक 36 वर्षीय युवक ने पहले किशोरी से लिफ्ट ली और रास्ते में सुनसान जंगल क्षेत्र में उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। किशोरी के विरोध करने पर भी आरोपी नहीं रुका तो उसने स्कूटी गिराकर किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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