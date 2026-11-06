नैनीताल में सनसनी: स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय के पास मिला भ्रूण, मृत होने की पुष्टि; पुलिस कर रही जांच

धनतेरस की सुबह नैनीताल के मल्लीताल स्थित बीडी पांडे अस्पताल के समीप स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय के गेट के पास भ्रूण मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची और भ्रूण को अस्पताल ले गई। चिकित्सकीय जांच में उसके मृत होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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