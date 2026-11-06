धनतेरस आज: पूरे दिन अमृत और हस्तनक्षत्र का शुभ संयोग, यम दीपदान का विशेष महत्व

धनतेरस का पर्व शुक्रवार यानी आज मनाया जा रहा है। भगवान धन्वंतरि की जयंती के साथ प्रदोष व्रत और यम दीपदान भी होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, अमृत व हस्त नक्षत्र के संयोग में खरीदारी करना शुभ फलदायी रहेगा। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और नए सामान की खरीदारी से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन शाम को यमराज का पूजन और दक्षिण दिशा में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होने और रोग-शोक से मुक्ति की मान्यता है।

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ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि धनतेरस पर पूरे दिन अमृत और हस्तनक्षत्र का संयोग रहेगा। खरीदारी के लिए सुबह 7:55 बजे से सूर्यास्त तक का समय शुभ है। विशेष खरीदारी मुहूर्त सुबह 7:55 से 10:30 बजे तक और अभिजित मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा। दोपहर 12 बजे से रात 8:30 बजे तक भी खरीदारी की जा सकती है। विज्ञापन ज्योतिषाचार्य डॉ. मंजू जोशी ने बताया कि धनतेरस से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि सात नवंबर को छोटी दीपावली और आठ नवंबर को महालक्ष्मी पूजन होगा। नौ नवंबर को कार्तिक मास की स्नान दान की अमावस्या और 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मनाया जाएगा जबकि 11 नवंबर को भैया दूज पर्व होगा।

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