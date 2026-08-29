फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Swine flu alert in Ramnagar.

Nainital News: स्वाइन फ्लू को लेकर रामनगर में अलर्ट

Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Swine flu alert in Ramnagar.
रामनगर। स्वाइन फ्लू को लेकर रामनगर में अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संयुक्त चिकित्सालय में बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। सीएमएस डॉ. तपन शर्मा ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की स्थिति को देखते हुए आवश्यक जांच और उपचार की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्यकर्मियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आईसीयू के 16 बेड तैयार किए जाने के साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बताया कि अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed