Nainital News: स्वाइन फ्लू को लेकर रामनगर में अलर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:53 AM IST
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रामनगर। स्वाइन फ्लू को लेकर रामनगर में अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संयुक्त चिकित्सालय में बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। सीएमएस डॉ. तपन शर्मा ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की स्थिति को देखते हुए आवश्यक जांच और उपचार की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्यकर्मियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आईसीयू के 16 बेड तैयार किए जाने के साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बताया कि अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। संवाद
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