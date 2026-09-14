Nainital News: रामलीला के तीसरे दिन परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 14 Sep 2026 01:33 AM IST
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हल्द्वानी। नीलियम कॉलोनी स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव रामलीला के तीसरे दिन परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन किया गया। परशुराम के रूप में समाजसेवी प्रकाश बेलवाल और लक्ष्मण की भूमिका प्रियांशु ने निभाई। रामलीला का आयोजन नान्तिन महाराज के आश्रम सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में हो रहा है। सीता स्वयंवर और परशुराम-लक्ष्मण संवाद के जरिये प्रभु श्रीराम के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया। वहां राजेंद्र बिष्ट, विनोद जोशी, घनश्याम शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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