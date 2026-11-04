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हल्द्वानी: ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी में मारी टक्कर, एक युवक की मौत; पुलिस जांच में जुटी

Wed, 04 Nov 2026 02:53 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Wed, 04 Nov 2026 02:53 PM IST
सार

हल्द्वानी के काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के पास बुधवार को ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार दमुवाढूंगा निवासी इरशाद की मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया। 

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Scooty rider dies after colliding with truck in haldwani
Accident - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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हल्द्वानी शहर के काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के पास बुधवार को एक ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दमुवाढूंगा निवासी इरशाद (46) की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस मामले की आगे कार्रवाई कर रही है।

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