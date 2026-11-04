हल्द्वानी: ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी में मारी टक्कर, एक युवक की मौत; पुलिस जांच में जुटी

हल्द्वानी शहर के काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के पास बुधवार को एक ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दमुवाढूंगा निवासी इरशाद (46) की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस मामले की आगे कार्रवाई कर रही है।