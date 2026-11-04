हल्द्वानी: भागते हुए किशोर के सिर पर मारा हथौड़ा, अस्पताल में भर्ती; जांच में जुटी पुलिस

कोतवाली हल्द्वानी के कलावती कॉलोनी में खोलिया कंपाउंड के पास एक युवक ने 13 वर्षीय किशोर के सिर पर हथौड़ा मार दिया जिससे वह घायल हो गया। उसे एसटीएच में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, किशोर कलावती कॉलोनी की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। कुछ लोग उसके पीछे शोर मचाते हुए भाग रहे थे। खोलिया कंपाउंड स्थित मिनी मार्केट के पास किसी व्यक्ति ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। किशोर खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। मौके पर स्थानीय लोग एकत्र हो गए तभी किसी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक एक व्यक्ति किशोर को 108 एंबुलेंस सेवा से अस्पताल ले गया। एसटीएच में उसका इलाज चल रहा है।

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एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि डायल 112 पर एक व्यक्ति के घायल होने की शिकायत मिली थी। टीम के पहुंचने तक घायल को वहां से ले जाया जा चुका था। कोई तहरीर नहीं मिली है। अपने स्तर से जांच कराई जा रही है।

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