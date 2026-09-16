Nainital News: दो किमी नहर कवर करने में 64 पेड़ों पर चलेगी आरी

विज्ञापन

शहर में नहर कवरिंग की 15 करोड़ रुपये की योजना की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सुशीला तिवारी अस्पताल से हुंडई शोरूम तक करीब दो किमी नहर को कवर करने के लिए लगभग 64 पेड़ और बिजली के 50 पोल हटाए जाएंगे। सिंचाई, वन और बिजली विभाग ने इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली हैं।सिंचाई विभाग के ईई दिनेश सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) इस परियोजना का नोडल विभाग है। इसके लिए सिंचाई विभाग को लोनिवि की ओर से बजट जारी होगा। पेड़ और पोल हटाने का खर्च नोडल विभाग वहन करेगा। 30 सितंबर के बाद निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी।