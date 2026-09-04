Nainital News: ऋषभ ने राष्ट्रीय शूटिंग में जीता कांस्य पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 04 Sep 2026 01:29 AM IST
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हल्द्वानी। शहर के बिठोरिया निवासी और नैनीताल राइफल संघ के निशानेबाज ऋषभ नेगी ने राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 30 अगस्त से तीन सितंबर भोपाल में आयोजित 28वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) जूनियर मेन वर्ग में पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय राइफल संघ ने किया था। इसमें देशभर से 2,000 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। नैनीताल राइफल संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह कालाकोटी ने ऋषभ को बधाई दी।
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उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) जूनियर मेन वर्ग में पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय राइफल संघ ने किया था। इसमें देशभर से 2,000 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। नैनीताल राइफल संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह कालाकोटी ने ऋषभ को बधाई दी।
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