फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Rishabh won a bronze medal at the National Shooting Championship.

Nainital News: ऋषभ ने राष्ट्रीय शूटिंग में जीता कांस्य पदक

Fri, 04 Sep 2026 01:29 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 04 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Rishabh won a bronze medal at the National Shooting Championship.
हल्द्वानी। शहर के बिठोरिया निवासी और नैनीताल राइफल संघ के निशानेबाज ऋषभ नेगी ने राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। 30 अगस्त से तीन सितंबर भोपाल में आयोजित 28वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
विज्ञापन


उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) जूनियर मेन वर्ग में पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय राइफल संघ ने किया था। इसमें देशभर से 2,000 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। नैनीताल राइफल संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह कालाकोटी ने ऋषभ को बधाई दी।
विज्ञापन




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed