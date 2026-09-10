हल्द्वानी: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम धामी ने जन जी से किया संवाद, मीडिया रहा बाहर
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Thu, 10 Sep 2026 11:00 AM IST
सार
हल्द्वानी के होटल अमरदीप में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जन जी से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के बाद वंदे मातरम् और राष्ट्रगान से हुई।
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विस्तार
हल्द्वानी के होटल अमरदीप में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। तीनों नेताओं ने जन जी से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की। इसके बाद वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ संवाद शुरू हुआ। संवाद के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया।
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