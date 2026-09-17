Nainital News: कैबिनेट में स्टाइपेंड संशोधन के आश्वासन पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल टाली

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उत्तराखंड रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनाइटेड ने बुधवार को बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन के अध्यक्ष डॉ. अभिजीत राठी ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार अपने आश्वासन को पूरा करते हुए कैबिनेट में स्टाइपेंड संशोधन पर ठोस निर्णय लेगी। यदि संशोधन नहीं किया गया या संतोषजनक निर्णय नहीं आया तो रेजिडेंट डॉक्टर आगे की रणनीति सामूहिक रूप से तय करेंगे। संगठन ने कहा कि मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता रहेगा। इससे पहले सुबह अस्पताल में धरना दिया था।

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हल्द्वानी। रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में संशोधन की मांग को लेकर नौ दिनों से चल रही हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, अपर स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के साथ हुई वार्ता में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि स्टाइपेंड संशोधन का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। बैठक इस माह के अंत तक होने की संभावना है।