Nainital News: नैनीताल के जांबाजों ने जम्मू में जीते 13 मेडल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 10 Sep 2026 01:37 AM IST
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नैनीताल। जम्मू के भगवती नगर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई 15वीं नेशनल वोविनम चैंपियनशिप में नैनीताल ताइक्वांडो क्लब के मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने 13 पदकों पर कब्जा जमाया। वोविनम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 सदस्यीय दल ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किए। सीनियर वर्ग (-50 किग्रा) में सागर सिंह अधिकारी, (-54 किग्रा) में सिद्धार्थ सिंह ने स्वर्ण जीता। जूनियर वर्ग में लक्ष्य अधिकारी (42-46 किग्रा) तथा सब-जूनियर वर्ग में मानस डालाकोटी (24-27 किग्रा) ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सीनियर वर्ग में विभोर भट्ट और जूनियर बालिका वर्ग में प्रियांशी टम्टा ने रजत पदक हासिल किया। भूमिका बनवाल, योगेंद्र, रीता आर्या, विशाखा राजपूत, याचना टम्टा, प्रियांशु आर्या और अंबिका ने कांस्य पदक जीते। क्लब के अध्यक्ष विश्वकेतु वैद्य, योगेंद्र, विभोर, सागर, भूमिका, रीता और प्रियांशी ने नेशनल रेफरी कोर्स पास कर आधिकारिक रेफरी के रूप में सराहनीय योगदान दिया।
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