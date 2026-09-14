गणेश चतुर्थी आज , 11:44 से 12:34 बजे तक अभिजीत मुहूर्त

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हल्द्वानी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत एवं गणेश महोत्सव आज सोमवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि सुबह 7:10 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। ज्योतिष डॉ. नवीन जोशी ने बताया श्रीगणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे से दोपहर तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा। पूजा के लिए मिट्टी, धातु अथवा गोबर से बनी प्रतिमा का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने का विधान है। संवाद