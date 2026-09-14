Nainital News: शिक्षक मामले के सभी दस्तावेज मौजूद, जांच में करेंगे प्रस्तुत
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 14 Sep 2026 01:32 AM IST
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हल्द्वानी। एसकेएम स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पूर्व टीजीटी शिक्षक अमनदीप सिंह साहनी के वेतन प्रकरण मामले में उसके पास संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं और वह निष्पक्ष जांच में उन्हें प्रस्तुत करने को तैयार है।यहां जारी एक बयान में विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि एक हजार रुपये की राशि अवैध वेतन कटौती नहीं, बल्कि सुरक्षा मद में जमा थी, जिसके लिए शिक्षक के हस्ताक्षरित दस्तावेज विद्यालय के पास हैं। विद्यालय ने इसके बावजूद उक्त राशि वापस करने की सहमति दी थी। प्रबंधन ने बताया कि 13 अगस्त को सभी दस्तावेज लेकर सीईओ रंजीत सिंह नेगी के भीमताल स्थित कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन वहां दस्तावेजों की जांच नहीं की गई और प्रकरण को वहीं समाप्त करने की बात कही गई। प्रबंधन के अनुसार, शिक्षक ने ई-मेल से इस्तीफा देने के बाद अगले दिन से विद्यालय आना बंद कर दिया और नोटिस अवधि पूरी नहीं की। प्रबंधन का कहना है कि वह सभी संबंधित दस्तावेज जांच में प्रस्तुत करने को तैयार है। माई सिटी रिपोर्टर
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