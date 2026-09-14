Nainital News: एमबीपीजी में फीस जमा करने का आज आखिरी मौका

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आज से होंगे यूजी तृतीय, पंचम सेमेस्टर में प्रवेश

सोमवार से स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के प्रवेश शुरू किए जाएंगे। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

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हल्द्वानी। छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मी के बीच एमबीपीजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में आज फीस जमा करने का अंतिम दिन है। प्राचार्य प्रो. एनएस बनकोटी ने सभी से सोमवार को ही फीस जमा कर अपना परिचय पत्र अनिवार्य रूप से बनवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बिना आई-कार्ड के किसी भी विद्यार्थी को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही वह वोट डाल पाएगा। महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। इसके बाद फीस जमा करने वालों को चुनाव में मतदान से वंचित रहना पड़ सकता है।