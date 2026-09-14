Nainital News: अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की हरकत दीपक की सीटी के कंट्रोल में
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Mon, 14 Sep 2026 01:34 AM IST
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हल्द्वानी। कमलुवागांजा स्थित गोविंदपुर गढ़वाल निवासी और अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर दीपक जोशी जापान में होने वाले एशियन गेम्स के मैदान पर अपनी अंपायरिंग का हुनर दिखाते नजर आएंगे। 18 सितंबर से तीन अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता के लिए वह 15 सितंबर को रवाना होंगे। दीपक ने बताया कि वह पुरुष हॉकी वर्ग में भारत से चयनित एकमात्र अंपायर हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के लीडिंग पैनल में शामिल दीपक हरिद्वार खेल विभाग में तैनात हैं। वह 20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के 83 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर प्रदर्शन के चलते ही वह भारत के शीर्ष हॉकी अंपायरों में शामिल हैं।
अल्मोड़ा के कोल गांव निवासी दीपक ने हॉकी की शुरुआत सैनिक स्कूल नैनीताल से की। उन्होंने हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम से अपने खेल को निखारा। वर्ष 2011 में पटियाला से एनआईएस डिप्लोमा हासिल कर साल 2013 में अंपायरिंग की शुरुआत की और 2015 में अंतरराष्ट्रीय पैनल का हिस्सा बने। साल 2018 में वह सेंटर पैनल और वर्ष 2024 से एफआईएच के लीडिंग पैनल में शामिल हुए। वह भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) दिल्ली में भी सेवाएं दे चुके हैं।
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अल्मोड़ा के कोल गांव निवासी दीपक ने हॉकी की शुरुआत सैनिक स्कूल नैनीताल से की। उन्होंने हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम से अपने खेल को निखारा। वर्ष 2011 में पटियाला से एनआईएस डिप्लोमा हासिल कर साल 2013 में अंपायरिंग की शुरुआत की और 2015 में अंतरराष्ट्रीय पैनल का हिस्सा बने। साल 2018 में वह सेंटर पैनल और वर्ष 2024 से एफआईएच के लीडिंग पैनल में शामिल हुए। वह भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) दिल्ली में भी सेवाएं दे चुके हैं।
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