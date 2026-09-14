Nainital News: तन्मय और आदित्य ने एशियन सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

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भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ-32 में संयुक्त अरब अमीरात की जोड़ी को हराया। राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड की जोड़ी को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में तन्मय और आदित्य का सामना चीन की चेंग जून वांग और रुओ आन झांग की जोड़ी से हुआ। भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य और संयम दिखाते हुए जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में उन्हें चीनी ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा।

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हल्द्वानी। शहर के बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय वर्मा और देहरादून के आदित्य सिंह नेगी ने चीन में आयोजित एशियन सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के युगल वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। यह प्रतियोगिता चीन के चेंगदू शहर में आठ से 13 सितंबर तक खेली गई।