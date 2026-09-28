Nainital News: पेड़ गिरने से कालाढूंगी-नैनीताल मार्ग दो घंटे बंद

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कालाढूंगी। कालाढूंगी-नैनीताल मोटर मार्ग पर प्रिया बैंड के पास रविवार को सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। करीब दो घंटे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रही जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। कालाढूंगी पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी सूचना के बावजूद मौके पर काफी देर से पहुंचे। मार्ग पर पेड़ हटाने का कार्य शुरू नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे बाद साढ़े ग्यारह बजे सड़क खुल सकी। संवाद