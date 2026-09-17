Nainital News: भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया

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नैनीताल। शहर के तल्लीताल बाजार एवं मल्लीताल में पालिका के समीप स्थित पार्क में इन दिनों गणेश महोत्सव के तहत धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तल्लीताल में बुधवार को हुए भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की सफलता में किरन साह, मनोज साह, बिहारी लाल साह, अमनदीप सिंह आनंद, सुमित पंत, मयंक साह आदि जुटे रहे। मल्लीताल में श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किए। इस दौरान विनोद सिंह, तरुण लूथरा, मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, कुंदन तिलारा, संदेश पाल मौजूद थे।