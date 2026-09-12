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Nainital News: यूजीबी चैंपियन लीग में हरिद्वार डिवाइन और अल्मोड़ा अवेंजर्स विजेता

Sat, 12 Sep 2026 01:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 12 Sep 2026 01:10 AM IST
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Haridwar Divine and Almora Avengers emerge as winners in the UGB Champions League.
हल्द्वानी। गौलपार स्टेडियम में चल रही यूजीबी चैंपियन लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को दो रोमांचक मुकाबले खेले गए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (यूजीबी) की ओर से आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं।
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शुक्रवार को पहला मैच पौड़ी प्रयाग और हरिद्वार डिवाइन के बीच हुआ। पहले खेलते हुए पौड़ी प्रयाग की टीम 18.1 ओवर में 73 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में हरिद्वार डिवाइन ने मात्र 5.5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरा मुकाबला पिथौरागढ़ पैंथर और अल्मोड़ा अवेंजर्स के बीच खेला गया। पिथौरागढ़ पैंथर ने बीस ओवर में सभी विकेट खोकर 89 रन बनाए। अल्मोड़ा अवेंजर्स ने 12.2 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर यह मैच जीत लिया।
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