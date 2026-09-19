हल्द्वानी में हड़कंप: युवक पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, तीन बच्चियों को दी जान से मारने की धमकी

कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र में एक नशेड़ी युवक पर स्कूली छात्राओं को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने और फब्तियां कसने का आरोप लगा है। आरोपी ने तीन छात्राओं को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद से छात्राओं के परिजन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूर्व पार्षद प्रत्याशी अंजलि वर्मा व स्थानीय लोगों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।



एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।