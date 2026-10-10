हल्द्वानी: ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई बढ़ी, फिर भी नहीं थमे हादसे: आठ महीने में 28 फीसदी बढ़ीं दुर्घटनाएं

सड़क सुरक्षा के लिए रफ्तार पर लगाम कसने को पुलिस और परिवहन विभाग ने कार्रवाई का शिकंजा तो कसा, लेकिन हादसों का पहिया थमने के बजाय और तेज घूमता रहा। साल 2025 में प्रदेश में 1,289 सड़क हादसे हुए थे। इस साल अगस्त तक ही 1,480 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक साल में हादसों में 28.10 फीसदी का इजाफा हुआ। इसी अवधि में घायलों की संख्या भी 13.2 फीसदी बढ़ी जबकि मौतें 881 से बढ़कर 884 हो गईं। चंपावत में हादसों का ग्राफ सबसे तेजी से चढ़ा जहां 117.6 फीसदी बढ़ोतरी हुई जबकि रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में क्रमश: 19.2 और 14.8 फीसदी की गिरावट राहत की बात है। खास बात यह है कि ओवरस्पीडिंग पर पुलिस कार्रवाई भी 2025 के 19,355 मामलों से बढ़कर 2026 में 29,214 हो गई फिर भी हादसों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग सका।

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