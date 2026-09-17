Nainital News: एथलीट खिलाड़ी रिया का नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन

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उनके कोच महेश फर्त्याल ने बताया कि रिया 38 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक हासिल किया। रिया का चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वह इसी साल जुलाई में मेरठ में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन में 39.08 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण जीत चुकी हैं।

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हल्द्वानी। शहर के कमुलावागांजा निवासी एथलीट खिलाड़ी रिया खरायत ने नार्थ जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 14 से 16 सितंबर तक देहरादून में खेली गई। 11वीं की छात्रा रिया ढाई साल से गौलापार स्टेडियम में अभ्यास कर रही है।