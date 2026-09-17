Nainital News: हल्द्वानी में छात्र लॉन्च करेंगे रॉकेट
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 17 Sep 2026 01:52 AM IST
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हल्द्वानी। एस्ट्रोवर्स हल्द्वानी में चार-पांच अक्तूबर को राष्ट्रीय रॉकेट्री चैंपियनशिप 2026 आयोजित कर रहा है। इसमें देशभर के आईआईटी, एनआईटी समेत प्रमुख संस्थानों के छात्र स्वदेशी रॉकेट बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। गौलापार स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में यह गुब्बारा 35 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडलीय अध्ययन, समताप मंडल अवलोकन और पृथ्वी की तस्वीरें लेगा। को-फाउंडर शुभम कुमार ने अनुसार, यह उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक निकट-अंतरिक्ष मिशन है। इसमें ठोस ईंधन, बहु-चरणीय और दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए कई विभागों से समन्वय किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों भी आमंत्रित है। संवाद
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