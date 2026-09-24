शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक: बच्चों ने लगाया अभद्रता का आरोप, अभिभावक भड़के; शिक्षा विभाग को दी सूचना

भवाली नगर पालिका क्षेत्र के श्यामखेत स्थित जूनियर हाईस्कूल में तैनात एक शिक्षक पर बृहस्पतिवार को स्कूली बच्चों ने शराब पीकर अभद्रता करने का आरोप लगाया। शिक्षक के शराब पीकर आने की सूचना पर अभिभावक भी मौके पर पहुंचे और अभिभावकों ने शिक्षक के शराब पीकर आने की सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी।

विज्ञापन