Nainital News: स्वास्थ्य शिविर में 59 लोगों ने कराया उपचार

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इस अवसर पर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करते हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या और विभिन्न रोगों से संबंधित जानकारी वाली पुस्तिकाओं का भी वितरण किया गया। शिविर में डॉ. त्रिलोक सिंह बिष्ट, डॉ. मीरा जोशी, बबीता आर्या, अजय कुमार उपस्थित रहे।.............