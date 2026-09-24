नंदा देवी मेले में बड़ा हादसा: झूला टूटा...युवक के पैरों में फ्रैक्चर, एक महिला भी घायल; मची अफरा-तफरी
अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: Heera Updated Thu, 24 Sep 2026 08:54 AM IST
सार
अल्मोड़ा नगर के एडम्स इंटर कॉलेज मैदान में चल रहे नंदा देवी मेले में बुधवार देर रात झूला टूटने से एक युवक और एक महिला घायल हो गए। युवक के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, जबकि महिला को भी चोटें आईं।
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विस्तार
अल्मोड़ा नगर के एडम्स इंटर कॉलेज मैदान में चल रहे नंदा देवी मेले में बुधवार देर रात झूला टूटने से युवक और महिला घायल हो गए। झूले का एक हिस्सा अचानक टूटने से युवक नीचे गिर गया। हादसे में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की जानकारी है, जबकि महिला को भी चोटें आई हैं।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूले में तकनीकी खराबी आने के बाद उसका एक हिस्सा टूट गया। युवक के नीचे गिरने से मेला क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया।
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हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने झूले को सील कर दिया है। झूला संचालक से लाइसेंस और फिटनेस प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। झूले की सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है।
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