Nainital News: हल्द्वानी से लेकर रामनगर तक अंधेरा, बिजली रोस्टिंग ने नींद उड़ाई

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रामनगर से हल्द्वानी तक का क्षेत्र मंगलवार देर रात अंधेरे में डूबा रहा। आधी रात विद्युत ग्रिड फेल होने से रोस्टिंग की गई जिससे जिले में सात लाख से अधिक की आबादी को डेढ़ घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।यूपीसीएल सूत्रों के अनुसार बिजली लोड बढ़ने पर लगातार दूसरे दिन रात को मुख्यालय स्तर से बिजली की रोस्टिंग की गई। इससे हल्द्वानी टाउन, ग्रामीण के साथ ही रामनगर डिविजन में रात 12 बजे से डेढ़ बजे तक विद्युतापूर्ति ठप रही। हल्द्वानी में 15 बिजलीघरों से जुड़े उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा।बॉक्स-यूपीसीएल मिली जानकारी के अनुसार बिजली उत्पादन कम होने पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) किस क्षेत्र में रोस्टिंग करनी होती है इसकी जानकारी लेता है। स्थिति सामान्य बनाने के लिए अधिक लोड वाले क्षेत्रों में रोस्टिंग की जाती है। जनरेशन प्लांट में उत्पादन कम होने के बाद प्रांतीय भार निस्तारण केंद्र से मिले निर्देशों के क्रम में रोस्टिंग की जाती है।मुख्यालय के निर्देश पर रोस्टिंग की जाती है। लोड सामान्य होने के बाद देर रात तीन डिविजनों की बिजली बहाल कर दी गई थी।