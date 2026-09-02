Nainital News: 3500 लोगों को इस महीने नहीं मिलेगी घरेलू गैस

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शहर में 3500 लोगों को सितंबर में घरेलू गैस नहीं मिलेगी। इंडेन गैस एजेंसी में केवाईसी की अंतिम तिथि निकलने के बाद यह आंकड़ा सामने आया है।

एजेंसी में 31 हजार उपभोक्ता हैं। एजेंसी प्रबंधन के अनुसार केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं की गैस डिलीवरी बंद कर दी गई है। एजेंसी प्रबंधक भरत खाती ने बताया कि 31 अगस्त तक जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अब गैस नहीं मिलेगी। हालांकि केवाईसी कराने के बाद ही गैस उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश हैं। खाती के अनुसार शहर में एक हजार से अधिक उपभोक्ता पीएनजी से जुड़ गए हैं। इन लोगों को भी अब सिलिंडर से गैस नहीं मिलेगी।

