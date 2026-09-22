Kotdwar News: जीएमओयू के संचालक के तीन पदों के लिए आज होगा मतदान

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जीएमओयू के सचिव एवं महाप्रबंधक विजयपाल नेगी ने बताया कि सुबह 10 बजे वार्षिक साधारण बैठक शुरू होगी। इसमें कंपनी की बैलेंस सीट प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही चालक-परिचालकों और वाहन स्वामियों से सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के बाद दोपहर एक बजे से संचालक के तीन पदों के लिए मतदान शुरू होगा। विज्ञापन

मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके पश्चात देर शाम चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र खर्कवाल की देखरेख में संपन्न होगी। संचालक के तीन पदों के लिए नवीन तिवारी, नितिन रावत, बलराज सिंह रावत, महावीर सिंह रावत, विपिन सिंह चंद, विवेकानंद, संदीप अग्रवाल और हनुमंत सिंह चुनाव मैदान में हैं। संवाद जीएमओयू के सचिव एवं महाप्रबंधक विजयपाल नेगी ने बताया कि सुबह 10 बजे वार्षिक साधारण बैठक शुरू होगी। इसमें कंपनी की बैलेंस सीट प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही चालक-परिचालकों और वाहन स्वामियों से सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के बाद दोपहर एक बजे से संचालक के तीन पदों के लिए मतदान शुरू होगा।मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके पश्चात देर शाम चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र खर्कवाल की देखरेख में संपन्न होगी। संचालक के तीन पदों के लिए नवीन तिवारी, नितिन रावत, बलराज सिंह रावत, महावीर सिंह रावत, विपिन सिंह चंद, विवेकानंद, संदीप अग्रवाल और हनुमंत सिंह चुनाव मैदान में हैं। संवाद

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कोटद्वार। गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन (जीएमओयू) की वार्षिक साधारण बैठक और संचालक के तीन पदों के लिए चुनाव 23 सितंबर को प्रधान कार्यालय के तृतीय तल स्थित सभागार में होंगे। चुनाव में आठ प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि 314 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद मतगणना कराई जाएगी और देर शाम को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।