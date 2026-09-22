Kotdwar News: सवारी बैठाने पर निजी बस ऑपरेटर और रोडवेज कर्मी भिड़े

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कोटद्वार। बस स्टेशन से दिल्ली रूट की निजी बस संचालन को लेकर निजी बस ऑपरेटर, रोडवेज कर्मी व जीएमओयू के वाहन स्वामियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे सवारियां पहुंची तो निजी बस को रोडवेज डिपो के चालक-परिचालकों और जीएमओयू के कुछ वाहन स्वामियों ने घेर लिया। इससे बस स्टेशन रोड पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निजी बस में बुकिंग वाले पांच यात्रियों को बैठाकर रवाना कराया जिसके बाद जाम खुल सका।चालक-परिचालकों व वाहन स्वामियों का आरोप था कि आरटीओ पौड़ी ने पूर्व में निजी बस ऑपरेटर को बस अड्डे के 500 मीटर के दायरे से सवारियां नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परमिट के अनुसार बस का संचालन पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाना है। इसके बावजूद निजी बस ऑपरेटर बस अड्डे से दिल्ली रूट की सवारियां बैठाकर निगम को नुकसान पहुंचा रहा है।वहीं, निजी बस ऑपरेटर का कहना था कि वह केवल ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले यात्रियों को ही ले जा रहा है। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुकिंग कराने वाले पांच यात्रियों को बस में बैठाकर रवाना कराया। इसके बाद बस स्टेशन रोड पर लगा जाम खुल पाया।