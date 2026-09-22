Kotdwar News: रिहायशी क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म के निर्माण का विरोध

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ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि मोटाढाक निवासी एक व्यक्ति की ओर से रिहायशी क्षेत्र में मानकों के विपरीत पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार पोल्ट्री फार्म आबादी से दूर बनाया जाना चाहिए, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।क्षेत्रवासियों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म संचालित होने से गंदगी फैलने के साथ ही आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म की जांच कर मानकों का पालन नहीं होने पर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की।ज्ञापन सौंपने वालों में तनूजा, सरोज कुकरेती, इंद्र सिंह रावत, शशि नेगी, सुमन रावत, सुनीता द्विवेदी, हरीश चंद्र, कुलदीप सिंह, प्रभा देवी, वीर सिंह, बबीता, सुमन देवी, रश्मि रावत, पूनम पुंडीर, संगीता, धर्मेंद्र रावत और सूरज सुंद्रियाल आदि शामिल रहे।