Kotdwar News: बिजली कटौती से लोग रहे हलकान, दिनभर आंख-मिचौली से बढ़ी परेशानी

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कोटद्वार के मालिनी मार्केट में मंगलवार को बिजली का तार टूटने के बाद उसे जोड़ने में ऊर्जा निगम को करीब दो घंटे का समय लग गया। इस दौरान क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली पर निर्भर छोटे उद्यमियों, फोटोस्टेट संचालकों, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल्स कारोबारियों और अन्य दुकानदारों को कामकाज प्रभावित होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, कई कार्यालयों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रहने से काम प्रभावित हुआ।उपभोक्ता अतुल शर्मा, संजय कुमार, प्रदीप कुमार का कहना है कि गर्मी और उमस के बीच बार-बार बिजली गुल होने से परेशानी बढ़ रही है। दिन में भी कई बार बिजली आने-जाने से बिजली उपकरणों पर काम करना मुश्किल हो रहा है।सिटी एसडीओ कमल सिंह ने बताया कि सोमवार रात इमरजेंसी रोस्टिंग के कारण दो घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। दिन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए जरूरत के अनुसार शटडाउन लेना पड़ता है।